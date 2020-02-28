شيرين رضا تمنع ابنتها من استخدام اسم عمرو دياب

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""الخليج 365"" من بيروت: أكدّت الفنانة شيرين رضا خلال حوارها مع بلال العربي أنها منعت ابنتها "نور" من استغلال اسم والدها الفنان عمرو دياب. وشرحت في حديثها المسجّل عبر برنامج arabwoodtv أنها لا تريد لابنتها الارتكاز ‏على نجاح والدها لتحقق ذاتها في حياتها العملية. مادفعها لتشجيعها للاعتماد على جهودها الذاتية وشق طريقها. موضحة أنها طلبت منها ألا تقول "أنا نور عمرو دياب" لأن ابنتها يجب أن تعمل بجهدٍ شخصي، وقالت: بنتي لازم تشتغل وتاخد بالها من ‏نفسها وتُنجز كل هذه الأشياء وحدها".‏ علماً أنها ستُطل عبر برنامج Be my guest ‎ الذي يُعرض كل يوم خميس الساعة 9 مساء علي قناة‎ lbc ‎والجمعة الساعة 7 مساءً على روتانا موسيقى والسبت ‏الساعة 8 علي روتانا سينما‎.

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