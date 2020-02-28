شاهد.. العشرات يتجمهرون على سيارة محمد رمضان في إمبابة!

كتب امير فتحي في الجمعة 28 فبراير 2020 03:53 صباحاً - نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو أثناء تواجده في منطقة إمبابة الشعبية وذلك عبر حسابه على انستغرام.

وظهر في الفيديو العشرات وهم يتجمهرون حول سيارة محمد رمضان ويهتفون له كما ظهرن سيدات تقفن على الشرفات ويلوحن له.

وعلق محمد رمضان على الفيديو كاتبا: “الحمدلله على هذا الحُب وسط أهلي وجمهوري و سندي بعد ربنا في إمبابة”.

يذكر أن محمد رمضان واجه عدة أزمات مؤخرا، بدأت بأزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف بسبب صورة رمضان ‏معه ‏في ‏الطائرة، والذي أقام دعوى قضائية طالب فيها رمضان بتعويض مبلغ 25 مليون جنيه‎.‎ ‎مرورا بإلغاء دعوته لإحياء حفل ‏مباراة ‏السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في استاد محمد بن زايد ‏بالإمارات‎، ثم قرار الفنان هاني شاكر بإعادة النظر في منحه ‏تصاريح ‏غناء مرة أخرى، وانتهاء بتصريحاته ضد الفنان عمرو دياب خلال حواره على التليفزيون المصري‎.‎