كتب امير فتحي في الجمعة 28 فبراير 2020 01:59 صباحاً - قالت مصادر ميدانية إن عشرات الجنود الأتراك قتلوا في غارة استهدفت رتلا عسكريا في منطقة بليون قرب مدينة إحسم في ريف إدلب يوم الخميس.
وأكدت المصادر أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مشاف في بلدة الريحانية التركية ومدينة أنطاكيا قرب الحدود السورية.
وأعلن حاكم إقليم خطاي التركي أن غارة جوية لقوات الحكومة السورية قتلت 22 جنديا تركيًا في منطقة إدلب السورية.
هذا وقد عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا طارئا لمجلس الأمن التركي لبحث التطورات في إدلب.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عشرات الجنود الاتراك في سوريا في غارة جديدة.. واردوغان يعقد اجتماعا طارئا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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