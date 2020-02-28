هالة صدقي ممنوعة من مغادرة منزلها حاليا.. فما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تتمكن الفنانة المصرية هالة صدقي، من تصوير مشاهدها في مسلسلي "اتجاه عكسي" الذي تقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل، ومسلسل "100 وش" الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم، بعد تعرض الأولى لأزمة صحية قبل أيام الأمر الذي دعاها للانتقال إلى المستشفى.

وأوضحت هالة صدقي في تصريح لـ"فوشيا"، أنها أجرت فحوصات طبية بعدما لاحظت وجود تورم بها في عينها، لافتًة إلى أنها أجرت عملية جراحية قبل نحو أسبوع وتقيم في منزلها بناء على أوامر طبية بعدم تعرض عينها للضوء أو حرارة الشمس حتى تستعيد عافيتها.

ورفضت هالة صدقي الإفصاح عن طبيعة العملية حتى لا تثير قلق جمهورها وزملائها في الوسط الفني، مشيرًة إلى أن آثار العملية أثرت على معنوياتها بشكل كبير، ولكنها تحاول التعافي يومًا بعد الآخر.

وبينّت أنها هاتفت صناع المسلسلين اللذين تشارك بهما في السباق الرمضاني، لاستئناف التصوير بدونها لحين اكتمال شفائها منوهًة أنها في حال استمرار إصابتها ستوقف نشاطها الفني لحين التعافي بشكل كامل، مطمئنًة جمهورها على حالتها الصحية.

وبدأت النجمة أمينة خليل تصوير أولى مشاهدها فى مسلسل "اتجاه عكسى" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تدور أحداث العمل فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم وتخرجها مريم أبو عوف، ويشارك فى البطولة هاني عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وعدد آخر من الفنانين الشباب ومقرر البدء فى تصوير أول مشاهده الأسبوع المقبل.

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"اتجاه عكسى" مسلسل من 15 حلقة تقف على إنتاجه إحدى شركات الإنتاج، التى تقدم مسلسل آخر بجانبه من 15 حلقة أيضًا بعنوان "جمجوم وفيديو" والذى كان يحمل اسم "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" قبل تغييره، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز ومصطفى يوسف وإخراج إسلام خيري وبطولة محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد سلام، على أن يتم عرض العملين بشكل متتالي.

في المقابل استكملت النجمة نيللي كريم اليوم الخميس تصوير أحداث مسلسلها الرمضاني "بـ 100 وش"، فى منطقة الزمالك، وذلك عقب توقفها عن التصوير عدة أيام، ومن المقرر أن تنافس الفنانة فى موسم دراما رمضان المقبل من خلال هذا المسلسل عقب تغيبها العام الماضي.

وتجسد نيللي كريم ضمن أحداث المسلسل دور نصابة شعبية، وتقوم بالنصب على الأشخاص بمساعدة آسر ياسمين، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتأجل مسلسل "بـ 100 وش" عرضه من العام الماضي، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.