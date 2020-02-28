وفاة الإعلامية الكويتية ليالي أسد في ظروف غامضة

لقيت الإعلامية الكويتية ليالي أسد حتفها بعد تعاطيها جرعة مخدرات زائدة برفقة شاب من أقاربها، وتم القبض عليه. الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني، أعلن عن وفاة الإعلامية الكويتية بجرعة مخدرات زائدة. الحمراني كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلا: “خبر وفاة إعلامية كويتية بجرعة زائدة صحيح 100٪ لكن ليس المقصود به ريم نجم بسم الله عليها”

الإعلامي الكويتي أكد أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الإعلامية ليالي أسد بعد اختفائها عدة أيام، وأظهر تقرير الطبيب الشرعي أنها توفيت نتيجة جرعة زائدة من المخدرات. ناشطون رجحوا منذ بداية الإعلان عن وفاة الإعلامية أن تكون هي ليالي أسد، وذلك بعد ورود اسمها ضمن وفيات الكويت في الصحف المحلية، والتي توفّت عن عمر 36 عاما، حيث كانت صحيفة “الجريدة” المحلية، نشرت خبرا عن وفاة ليالي عباس أسد.

ووفق ما ذكره أبو طلال، فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب متهم بمشاركتها التعاطي، ومشتبه في أنه كان يجلب لها المخدرات، وتم احتجازه على ذمة التحقيق. وأضاف أن الشاب المتهم هو من أقربائها وقام بتركها بعد أن سقطت ميتة في الشقة، نتيجة الجرعة الزائدة، وأغلق الباب عليها وخرج، وفي اليوم التالي قام بالاتصال بأقربائها، وادعى أنها كانت اتصلت به سابقا طلبا للمساعدة، وعندما عاود الاتصال بها لم تجب على اتصالاته وأنه يشعر بالقلق، وطلب منهم الذهاب إلى شقتها والاطمئنان عليها.

وليالي أسد هي إعلامية كويتية ولدت 1984، وتوفيت عن عمر ناهز الـ 36 عاما، وعملت في مجال الإذاعة والتلفزيون ومقدمة برامج، وحققت نجاحا كبيرا في الآونة الاخيرة، وهي خريجة كلية الإعلام في إحدى جامعات الكويت.

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