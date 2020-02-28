لطيفة تتخطى النصف مليون مشاهدة بـ "حب بغير ملامح"

ميرنا وليد - بيروت - تحقق اغنية "​حب بغير ملامح​" من البوم "أقوى وحدة" للفنانة ​لطيفة التونسية​ نجاحا كبيرا، اذ انها تخطّت النصف مليون مشاهدة بعد طرحها منذ اسبوع على قناتها الرسمية على يوتيوب.

وتقول كلماتها: "مافيش في الدنيا دي زي حبيبي قلبي أنا داب فى هواه مجنون وجنانه ده حاجة عجباني ومجنني معاه".

الجدير ذكره ان لطيفة التونسية كانت قد طرحت مؤخرا اغنيتها "زيدي" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وذلك على قناتها الرسمبة على يوتيوب، الأغنية من كلمات مصطفى حسن والحان بلال سرور.

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