بالصور.. انهيار يسرا والهام شاهين في جنازة مبارك ونجل الرئيس الأسبق يحاول تهدئتهما

لم تتمالك كل من يسرا وإلهام شاهين أعصابهما في جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وانهارت كل منهما في البكاء وسط الحضور ممن حرصوا على تشييع جثمان الرئيس الأسبق الذي حكم مصر لمدة ثلاثين عاماً.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الملتقطة لهما، مع تعليق وفاء وتقدير للرئيس الأسبق.

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يذكر أن علاقة صداقة قوية تجمع يسرا بأسرة الرئيس الراحل؛ خصوصاً نجله جمال مبارك الذي حاول خلال الجنازة تهدئتها ومحاولة إقناعها بالتوقف عن البكاء.

وكانت رئاسة الجمهورية قد نعت ببالغ الحزن، رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، لما قدّمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة؛ حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدّمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، الذي وافته المنية صباح أمس الأول الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام؛ حداداً على وفاته اعتباراً من أمس الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

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