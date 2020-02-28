بالفيديو: نوال الزغبي تعلن موقفها من أغاني المهرجانات بهذه الطريقة

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» فيديو للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، وهي ترقص على أنغام أغنية «بنت الجيران» خلال ظهورها في برنامج «منا وجر» الذي يعرض على شاشة قناة «mtv» اللبنانية.

وعبرت نوال عن إعجابها بأغاني المهرجانات التي تقدم نوعاً موسيقياً جديداً، وتلهب حماس الجمهور في كل احتفالاتهم، وكانت نوال الزغبي قد أعلنت عن طلاقها من زوجها السابق إيلي ديب ووالد ابنتها، حيث أكدت أن الطلاق وقع منذ ثلاثة أشهر، وأوضحت أنها منفصلة عنه منذ 12 عاماً، وكانت تهتم بهم، ولم تحصل على الطلاق الرسمي إلا قبل 3 أشهر، كما أنها لم تعلن الأمر خوفاً على مشاعر أبنائها الذين يتأثرون بمشاكلها مع والدهم.



شاهدي الفيديو :

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