شاهدوا كيف حضرت شكران مرتجى على شاطئ غزة في ​فلسطين​!

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 11:55 مساءً - نشرت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ مقطع فيديو يظهر شخصين قيامهما بحفر اسمها بحرفية وابداع على شاطئ غزة في ​فلسطين​، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت شكران على الفيديو قائلة: “إسمها محفور على ضفاف روحي كالوشم المستحيل إزالته و إسمي على شاطئها ستزيله الأمواج ولكن لن يزال عن هويتي غزة”.

و مُنعت شكران مرتجى من المشاركة في إنتخابات فرع دمشق لنقابة الفنانين، ويرجع السبب إلى أن نقيب الفنانين رفض إعطائها عضوية في النقابة، على الرغم من إمتلاكها لكافة الشروط، خصوصاً إمتلاكها للجنسية السورية.