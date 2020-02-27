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كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 11:55 مساءً - طغت الأجواء التراثية اللافتة على ليلة حناء الفنانة البحرينية شذى سبت التي احتفلت بها بعد أسبوعين من إعلان خطوبتها بحضور شقيقاتها الثلاث شيماء وأبرار وشيلاء، وأقاربها ومحبيها.
وأظهرت مجموعة من مقاطع الفيديو أجواء حفلة حناء شذى سبت؛ إذ ارتدت الشقيقات القفاطين الملونة وزغردن ورقصن على وقع الأغاني التراثية.
وارتدت العروس فستان سهرة ملفتا من اللون الأزرق وقماشه من التول بطبقات الكشكش نسقته مع شعرها المنسدل، وتزينت بالمجوهرات الذهبية.
ونشرت شيماء سبت صورة لها من أجواء الحفل مع شقيقتها شذى وباركت لها قائلة في تدوينتها :” حناج عييين يا شذى حناج عييين، ما شاءالله عليج اختي وربي يسعدج، الله لا يحرمني منكم يا دنيتي ولا من امي وابوي ويطول بأعماركم ويحفظكم، ناقصتنا شيول الله يوصلها لنا بالسلامة وربي لايغير علينا الا للافضل “.
وأوضحت شيماء أن ليلة الحناء لم تكن الحفل الرسمي للخطوبة والذي يتم التحضيرات له وقالت :” ما شاءالله عليج اختي الله يسعدج شذى ويهنيج وكل الشكر لكل المتابعين على كلماتهم الحلوة اللي من جد فرحة قلبنا نحبكم وايد، ولازالت التحضيرات لحفل الخطوبة يارب الله يديمها من افراح والفال يارب حق كل محبينا”
وكانت شذى سبت عقدت قرانها في بداية شهر فبراير الجاري وسط أجواء عائلية ولكنها رفضت الكشف عن هوية خطيبها، ونشرت صورة لها وعلقت قائلة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني ما شاء الله تبارك الرحمن”.
ووجهت الفنانة الشكر لكل من بارك لها حينها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وقالت: “أولا شي بحب أشكر كل اللي هناني بعقد قراني سواء أهل أو أصدقاء أو زميلاتي أو جمهور الحبيب .. أحب أقولكم ما قصرتوا وحلو أن الواحد يشوف محبة الناس له
هذا الإحساس وايت وايت حلو.. وحبيت انتهز هذه الفرصة وأ قولكم تدعون لحبيبتي الفنانة جواهر لأنها تمر بوكعة صحية خطيرة وربنا يخليها لأهلها يارب”.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلة حناء شذى سبت بأجواء تراثية.. شاهدوا كيف أطلت العروس! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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