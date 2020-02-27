القاهرة - لايف ستايل نشرت مذيعة الراديو مي حلمي عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات والصور إنستجرام فيديو قصيرا تستعرض فيه جمالها بسيارتها الفارهة. وجاءت تعليقات متابعيها:

-"قمر يا مى " وعلق آخر "رقيقة جدا وجميييلة "

-جميلة جداااا وأضافت أخرى "مستنيينك فى الراديو". واحتفلت مي حلمي ومحمد رشاد بزفافهما يوم 23 مارس الماضي في سرية تامة، وبعيدًا عن وسائل الإعلام، ولم يكشفا عن أي تفاصيل، إلا لبعض الأصدقاء المقربين فقط. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرف علي رسالة من مي حلمي لزوجها مي حلمي عروس في كواليس "المتزوجون"

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كانت هذه تفاصيل خبر مي حلمي تستعرض أناقتها داخل سيارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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