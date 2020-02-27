بالفيديو| فتحي عبدالوهاب يصور رقصة خالد الصاوي بكواليس "القاهرة كابول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان خالد الصاوي، متابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بفيديو يرقص ويغني فيه.

الفيديو قام بتصويره الفنان فتحي عبدالوهاب، ضمن كواليس تصوير مسلسل "القاهرة كابول"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، وقال الصاوي عن تعاونه مع فتحي "لقاء السحاب".

"القاهرة كابول" تأليف عبدالرحيم كمال، بطولة خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، طارق لطفي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، إخراج حسام علي.