بالصورة- رامي سلمون يبتكر موضة للوقاية من فايروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - وجد المصمم اللبناني ​رامي سلمون​ فكرة جديدة في موضة الأزياء للوقاية من فايروس كورونا مع تفشيه في العالم وانتقاله الى لبنان. ونشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يسلّم فيه على أحد أصدقائه من خلال قدميه منعاً للمس، وارتقى رامي ارتداء كنزته معكوسة الشكل نحو خلف، وخبأ وجهه بقبعة ملتصقة بالكنزة للوقاية أكثر من الفايروس. وعلّق رامي على الفيديو موضة كورونا فايروس.

الجدير ذكره أن المصمم رامي سلمون سبق أن صمم عباءة للوطن من الغليتر الأحمر والأبيض والأخضر تمجسّد العلم اللبناني، وذلك خلال الثورة في لبنان.