خاص بالفيديو- سعد رمضان يعايد داليدا خليل في عيدها

ميرنا وليد - بيروت - توجه الفنان اللبناني ​سعد رمضان​ بأحرّ التهاني لزميلته الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ بمناسبة عيد ميلادها خلال هذا الشهر. وخصصها بمعايدة مميزة من خلال موقع "الفن" مؤكداً علاقة الصداقة والأخوة التي تجمعهما.

يشار الى أن الفنان سعد رمضان رافق داليدا خليل في العديد من محطاتها منها إطلاق أغنيتها الأولى "وردة ووردة" حيث كان من متواجداً في حفل إطلاق الأغنية وبارك لها نجاحها.

الجدير ذكره أن الممثلة داليدا خليل يعرض لها حالياً مسلسل "سرّ" على شاشة MBC4 الى جانب الممثل السوري القدير بسام كوسا والممثل اللبناني باسم مغنية والممثل اللبناني وسام حنا وآخرين. العمل من تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات.

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