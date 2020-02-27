جميلة عوض بـ لوك المافيا

نشرت الفنانة جميلة عوض عبر حسابها الرسمى على إنستجرام صورة جديدة لها تألقت خلالها بالأبيض والأسود. وكتبت جميلة عوض، على الصورة: "وضع المافيا"، ونالت إعجاب متابعيها، وجاءت تعليقاتهم كالآتى:

أنت النسخة المحدثة من شيرين رضا

أحسن ممثلة فى الدنيا

بفرح لما بشوفك منزله صورة جديدة وبحب الاستايل بتاعك جدا الجدير بالذكر ان احدث اعمال جميلة عوض فيلم بنات ثانوي الذي يعرض حاليا بالسينما، محققا نجاحا كبيرا. Advertisements قد يهمك أيضا: جميلة عوض تؤكد أنها تمنى أن تُقدم عمل استعراضي جميلة عوض تكشف تفاصيل شخصيتها ومغامراتها في "بنات ثانوي"

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