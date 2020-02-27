محمد محيي يشوق جمهوره بالإعلان الترويجي لـ"سهرانين"

القاهرة – لايف ستايل
أطلق الفنان محمد محيي منذ قليل، البرمو الأول لأغتيته الجديدة باسم " سهرانين " عبر منصات التواصل الإجتماعي من ألبومه المنتظر "بتاع زمان".
وحدد محيي طرح الأغنية بالكامل من ألبومه الجديد يوم الأحد القادم، وينتظر ردود الأفعال عليها نظرا لبعده عن الجمهور منذ فترة طويلة.
واستقبل جمهور محيي نبأ عودته من جديد بعد غياب طويل عن جمهوره بترحاب واسع بعد أن أطلق بوسترا تشويقيا من ألبومه الجديد.
الأغنية الجديدة من كلمات نور حمدي وألحان محمد محيي ، وتوزيع محمد العشي والـMix لمحمود عزت والـMaster لأمير محروس، وإنتاج ميوزيك ريكوردز.
ويتعاون محيي مع عدد كبير من نجوم وصناع الموسيقى في ألبومه الجديد الذي يعد مفاجأة لجمهوره من حيث التنوع والاختلاف في الأغنيات.
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