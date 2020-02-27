نادر حمدي يقصف جبهة محمد رمضان بسبب أزمة الطيار

نشر المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي صورة تجمعه بالشاعر تامر حسين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من داخل طائرة خاصة. وعلق نادر حمدي على الصورة قائلا :" تفتكروا مين اللي صورنا الصورة دي؟؟؟ ما تقلقوش مش #الطيار". وبهذا التعليق قصف نادر حمدي قصف جبهة محمد رمضان بسبب ازمته مع الطيار اشرف ابو اليسر بعد ايقافه عن العمل لسماحه لـ" رمضان" بتصوير فيديو داخل قمرة القيادة. وشارك نادر حمدي في توزيع عدد من اغاني البوم عمرو دياب الجديد سهران منها " هيعيش يفتكرني" و " زي مانتي". Advertisements قد يهمك ايضاً: نادر حمدي يبيّن أن شادية تعتبر في مكانة والدته الثانية نادر حمدي في دبي لاستكمال الهندسة الصوتية لـ"منستهاش"

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