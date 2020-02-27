هيفاء وهبي تصور "أسود فاتح" في اليونان

تصور الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد "أسود فاتح" بشكل شبه يومي في أكثر من ديكور بمختلف البلدان، استعدادًا لخوضها السباق الرمضاني المقبل.

وأنهت هيفاء تصوير 3 أسابيع من المسلسل داخل الديكور الرئيسي المخصص للعمل في العاصمة اللبنانية بيروت، على أن تسافر إلى اليونان خلال الفترة المقبلة، لتصوير بعض المشاهد هناك، ومن المقرر أن تستقر في القاهرة لتصوير المشاهد الأخيرة فيها.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، وتقدم الفنانة روجينا دور صديقة بطلة العمل هيفاء وهبي، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم شريف سلامة وصبري فواز وأحمد فهمي، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج كريم العدل.

من ناحية أخرى، تنتظر هيفاء وهبي عرض فيلم "أشباح أوروبا" الذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب عدة سنوات، وتقدم فيه شخصيتين في وقت واحد، ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، وهو من إخراج محمد حماقي، والمقرر عرضه في إجازة منتصف العام.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

هيفاء وهبي تثير التساؤلات بعد نشرها مقطع فيديو على "إنستغرام"

محمد حماقي يشارك تيجا الغناء في جدة