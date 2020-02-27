طرح الفنان محمد محيي برومو دعائي لأغنيته الجديدة "سهرانين" ، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". الاغنية تحمل الطابع الشرقي الكلاسيكي في موسيقتها ولحنها، وكلماتها ذات طابع رومانسي بسيط. Advertisements يذكر أن آخر إصدارات محيي الغنائية كانت "مزيكا حزايني" التي طرحها عام 2016 على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:مصطفى حسن ،ألحان:بلال سرور، توزيع:فهد. وكانت آخر ألبوماته بعنوان "مظلوم" الذي صدر عام 2006. كانت "مزيكا حزايني" التي طرحها عام 2016 على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:مصطفى حسن ،ألحان:بلال سرور، توزيع:فهد. وكانت آخر ألبوماته بعنوان "مظلوم" الذي صدر عام 2006.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب 4 سنوات.. محمد محيي يعود بـ"سهرانين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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