ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام عالمية ان النجم الصيني ​جاكي شان​ اكّد انه بصحة جيدة ولا يعاني من أي أزمة صحية، وذلك بعد انتشار اشاعة أنه بالحجر الصحي بسبب ​فايروس كورونا​ الذي بدأ من الصين وقتل عدد كبير من الأشخاص وبدأ باجتياح كافة البلاد.

الجدير ذكره ان جاكي شان كان قد اعلن مؤخرا انه سيعطي مكافأة بقيمة مليون يوان صيني أي ما يعادل 150 ألف دولار أميركي، لمن يصنع لقاحاً من شأنه القضاء على فيروس كورونا، ولغاية الآن لم يتم اختراع أي دواء لهذه العلّة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد خبر احتجازه في حجر صحي بسبب الكورونا..كيف هي صحة جاكي شان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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