قريباً- جولة حفلات لحسن شاكوش وعمر كمال في لبنان

ميرنا وليد - بيروت - رغم التحديات التي واجهت ​حسن الشاكوش​ و​عمر كمال​ وقرار نقيب الموسيقيين في مصر هاني شاكر بمنع أغاني المهرجانات بسبب أغنية "​بنت الجيران​" ، يبدو أن مسيرة النجاح ستمتد الى خارج مصر وتمتد الى البلدان المجاورة حيث لاقت أغنية "بنت الجيران" رواجاً كبيراً.

وأعلن الفنان المصري عمر كمال عن جولة حفلات في لبنان مع الفنان المصري حسن شاكوش في 12،13و14 آذار المقبل من تنظيم شركتي صولي ومختار للإنتاج وقال كمال عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أن قرار الوقف الخاص بالحفلات داخل مصر وليس له علاقة بالحفلات خارج مصر وأنها مستمرة كما هي.

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