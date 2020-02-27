حبيبة بوراك دينيز السابقة تستعين بجواربها للرد على الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - اثارت الممثلة التركية ​نسرين جواد زادة​ جدلا كبيرا بتوجيهها رسالة لكل من يتحدث عنها ويعطي رأيه بها، قائلة: "إنك ضعيفة كثيراً، وزنك زائد، أنتي قبيحة جداً، أنتي جميلة للغاية، إنك ممثلة ممتازة، لا تنجحين بتمثيل الأدوار، صوتك مقزز، عليك إصدار ألبوم غنائي... جواربي تجيب على كل شيء".

الجدير ذكره ان الصحافة التركية قالت مؤخرا ان نسرين كانت على علاقة بالنجم التركي ​بوراك دينيز​ الذي عرف في العالم العربي من خلال مسلسل "الحب لا يفهم الكلام"، وحين معرفة حبيبته بهذا الأمر إنفصلا على الفور.

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