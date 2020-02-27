فيديو: لماذا ارتدى عاصي الحلاني الكمامة في كواليس "ذا فويس كيدز"؟

أثار الفنان عاصي الحلاني الجدل، بعد ظهوره وهو يضع الكمامة في الستوديو، حيث يتمّ تسجيل برنامج "ذا فويس كيدز".

ولم يوضح عاصي أسباب وضعه الكمامة، هل هو خوف من فيروس الكورونا أم مجرّد تحذير للمشاهدين ليقوموا بأخذ حذرهم واتّباع إجراءات الوقاية.

وكتبت عاصي تعليقاً على الفيديو "شو عم يصير بالستوديو؟ انتظرونا"، في إشارة إلى حلقة السبت المقبل.

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يذكر أنّ البرنامج شارف على نهايته ولم يتبقّ منه سوى حلقتين فقط، على أن تذاع الحلقة الأخيرة مباشرةً على الهواء.

لجنة ذا فويس

اللافت في الفيديو، ظهور المذيعة أنابيلا هلال، التي ستتولّى تقديم آخر حلقتين، بعد انسحاب مقدّمة البرنامج الأساسيّة ناردين فرج، التي انسحبت من البرنامج دون توضيح الأسباب.