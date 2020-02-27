فيديو: شيرين عبد الوهاب: نادين نجيم ورّطتني

فجّرت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب مفاجأة، بإعلانها أنّه تمّ الإعلان عن مشاركتها في غناء شارة مسلسل "2020" للممثلة نادين نجيم، قبل أن تعرض عليها كلمات الأغنية ولحنها، وقالت إنّ نادين وضعتها في ورطة وصفتها بالجميلة، بعد إعلانها مشاركتها قبل الاتفاق على كافّة التفاصيل. ففي تصريحات لبرنامج MBCTrending على هامش مشاركتها في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في نسخته الثالثة، أعلنت رغبتها في تقديم أغنية جديدة باللهجة اللبنانية بعد أغنيتها الأولى "يا بتفكر يا بتحس" شارة مسلسل " خمسة نص" الذي عرض في رمضان الماضي، وكانت الأغنية بمثابة دعاية كبيرة له. شيرين عبد الوهاب Advertisements أضافت قائلة: نادين نجيم حبيبتي وصحبتي وعلى رأسي من فوق وشرف لأيّ فنّان إنّه يغني تترك بس إنتي ورطتيني. إقرئي أيضًا:

بالصور والفيديو مشاهير يحتاطون من فيروس كورونا صور: أصالة في أسوأ إطلالتين... لن تصدّقوا كيف بدت وأكدت أنّها لم تسمع الأغنية إلى الآن ومن الممكن ألا تعجبها الكلمات أو اللحن، ولكنها بكل الأحوال ستكون سعيدة إذا تعاونت مع نادين مجددا ومع شركة الصباح للإنتاج الفني.

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