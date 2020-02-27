بالصور والفيديو مشاهير يحتاطون من فيروس كورونا

اجراءات وقائية اتخذها مشاهير العرب والعالم أيضاً خوفاً من تفشي فيروس كورونا العالمي، الذي ينتشر بسرعة حول العالم.

الصور أعلاه تظهر النجوم يضعون ماسكات للوقاية من فيروس كورونا:

النجم عاصي الحلاني نشر فيديو عبر انستقرام في برنامج ذا فويس، حيث يرتدي قناع للوقاية من الكورونا ومازح النجمة نانسي عجرم التي ظهرت بجانبه.

أيضاً النجمة كارول سماحة نشرت فيديو عبر انستقرام وهي ترتدي قناعاً للوقابة من مرض الكورونا المعدي، حذرت فيه جمهورها للانتباه وارتداء الأقنعة الواقية.

ومن نجوم العالم الذين ظهروا بأقنعة واقية من الكورونا النجمة بيلا حديد التي ظهرت في الطائرة وهي ترتدي قناعاً.

ومن نجوم بوليوود الذين حذروا من الكورونا وظهروا بأقنعة النجم رانبير كابور الذي ظهر في مطار مومباي وهو يرتدي قناعاً.

تابعي أيضا:

حصاد العام : نجوم دخلوا المستشفى في 2019

لقطات عاطفية بين نجمات أمهات وأطفالهن

بيلا حديد أجمل امرأة في العالم ..ملامح عربية وقوام ممشوق