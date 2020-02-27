بالصور والفيديو مشاهير يحتاطون من فيروس كورونا

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اجراءات وقائية اتخذها مشاهير العرب والعالم أيضاً خوفاً من تفشي فيروس كورونا العالمي، الذي ينتشر بسرعة حول العالم.
الصور أعلاه تظهر النجوم يضعون ماسكات للوقاية من فيروس كورونا:
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on Feb 25, 2020 at 9:37am PST
النجم عاصي الحلاني نشر فيديو عبر انستقرام في برنامج ذا فويس، حيث يرتدي قناع للوقاية من الكورونا ومازح النجمة نانسي عجرم التي ظهرت بجانبه.
أيضاً النجمة كارول سماحة نشرت فيديو عبر انستقرام وهي ترتدي قناعاً للوقابة من مرض الكورونا المعدي، حذرت فيه جمهورها للانتباه وارتداء الأقنعة الواقية.
ومن نجوم العالم الذين ظهروا بأقنعة واقية من الكورونا النجمة بيلا حديد التي ظهرت في الطائرة وهي ترتدي قناعاً.
ومن نجوم بوليوود الذين حذروا من الكورونا وظهروا بأقنعة النجم رانبير كابور الذي ظهر في مطار مومباي وهو يرتدي قناعاً.
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