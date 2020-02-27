رامي جمال يحيي حفلًا غنائيًا في الفيوم 5 آذار

يستعد الفنان رامي جمال، لأحياء حفل غنائي في "الفيوم" يوم 5 مارس المقبل، ومن المتوقع ان يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

كا يقدم رامي جمال، خلال الحفل باقة متنوعة من ابرز الاغاني الخاصة به من بينها :"اوعديني"، و"سقف"، و"استغنيت"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدى"، وغيرها من الاغاني.

يذكر ان رامي جمال، طرح منذ أيام أغنية جديدة بعنوان "سقف" وحققت الأغنية أكثر من 10 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "سقف" من كلمات: مصطفى حسن، وألحان: بلال سرور، توزيع موسيقي: توما، ميكساج وديجيتال ماستر: توما، جيتار: مصطفي اصلان، طبله: احمد العيادي.

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