رامى وحماقي وتامر وعمرو يسيطرون على حفلات الربيع داخل وخارج مصر

بعد موسم شتوي موسيقي مليء بإصدارت موسيقية متميزة، تحل حفلات الربيع لعام 2020 مع كبار نجوم الغناء المصري وأبرزهم "عمرو دياب، محمد حماقي، تامر حسني، رامي جمال".

ويستعد دياب لحفله الجماهيري الأول في مصر بعد طرح ألبومه الجديد "سهران"، والذي يقام على مسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس، وذلك يوم السبت الموافق 29 فبراير، وتم نفاد جميع تذاكر الحفل ماعدا الفئة الأولى بقيمة 500 جنيه والمتبقي منها عدد محدود للبيع.

وفي نفس السياق يحيي حماقي حفلين غنائيين متتاليين ، أحدهم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الخميس الموافق 5 مارس ضمن فعاليات مهرجان JTTX الموسيقي العالمي، الذي يقام على أرض ستاد الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وتم نفاذ تذاكره بالكامل بعد أيام من إعلان الحفل وفقاً لما أعلنته الصفحة الرسمية لحماقي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

في مدينة جدة ضمن مهرجان JTTX العالمي بمشاركة المغني الأمريكي "إيكون"، وذلك على ستاد الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

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