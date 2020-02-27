شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تطلق كليب أغنيتها الجديدة "The man" على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية تايلور سويفت، كليبها الجديد والذي يحمل اسم "The man"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعد انتظار قطاع كبير من محبي وعشاق الموسيقى والغناء في العالم كله.

يذكر أن تايلور سويفت لم تشارك مؤخرا في حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث كان من المقرر أن تظهر سويفت بالحفل باستعراض " مفاجئ " للحضور، السبب الدقيق لغيابها غير واضح حتي الآن ، في حين شارك عدد آخر من النجوم بهذا الحدث الفني الضخم و من أبرزهم ديمي لوفاتو و إريانا جراند و بيلي إيليش و كاميلا كابيلو ، و فريق jonas brothers ، و ليزو و جون ليجاند و روزاليا و بليك شيلتون و جوين ستيفانى و تانيا تاكر و براندي كارليل .

Advertisements

وكشفت النجمة "تايلور سويفت" التي تعتبر أجمل النجمات وأكثرهن رشاقة، ودائمًا ما تلفت الأنظار بجاذبية وأناقة إطلالاتها، بأنها خضعت لتجويع نفسها لانقاص وزنها لتعرضها للتنمر.

واعترفت المغنية التى تبلغ من العمر 30 عامًا بأنها اعتادت على "التوقف عن الأكل" إذا رأت صورة لنفسها وسعرت أنها تبدو كبيرة جدًا أو إذا قام شخص ما بتعليق قاسٍ على حجمها.

وقالت تايلور سويفت عن واقعة تعرضت لها : "أتذكر أيضًا أنني كان عمري 18 عامًا عندما ظهرت على غلاف مجلة للمرة الأولى، و جاءت عناوين المجلات تشير لأنني حامل في الـ 18 عامًا من العمر..وكان ذلك بسبب ما إرتديته آنذاك، حيث جعل بطني يبدو منتفخًا بعض الشيء".