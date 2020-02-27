عمر علاء مبارك ينعي وفاة جده برسالة مؤثرة ويتحدث عن المتآمرين عليه

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 05:57 مساءً - نشر ” عمر علاء مبارك ” حفيد الرئيس المصري الراحل ” محمد حسني مبارك ” منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” نعى من خلاله رحيل جده الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ال 92 عاما .

وبكلمات مؤثرة عبر بها عمر علاء مبارك عن حزنه الشديد لفقدان جده فكتب قائلا : ” مصر كلها تمطر يوم وفاتك كإن سماءها بتعيط عليك .. والجامعات والمدارس كلها أجازة كإنها أعلنت الحداد عليك .. وتموت في أول يوم من أيام رجب كإن ربنا بيفيض من فضله وكرمه عليك ” .

وتابع عمر موجها رسالة إلى من تآمروا على الرئيس السابق وأعدائه فقال : ” وفاتك بعد أسبوع واحد من براءة أولادك اللي كانوا بيبروك وبيعطفوا عليك .. وتموت موتة كريمة على سريرك لا مسجون ولا مقتول ولا معتدى عليك .. وربنا يطول في عمرك لحد ما تشوف بلدك قوية وعفية وكل أعداءك في السجون اللي تآمروا عليك ” .

وأضاف : ” وفجأة ملايين المصريين يحزنوا ويِرثوك ويدعولك بالخير ويترحموا عليك .. ويتعملك حداد رسمي وجنازة عسكرية وكبار القادة والوفود يصلوا عليك ” .

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