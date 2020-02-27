تعليق وائل كفوري على طلاق نوال الزغبي يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 05:57 مساءً - نشر الفنان ” وائل كفوري ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” بعد إعلان الفنانة ” نوال الزغبي ” عن طلاقها رسميا من زوجها ووالد أبنائها ” إيلي ديب ” .

فكتب وائل كفوري قائلا : ” إلي سنين بفتش وبسأل مين حبيبي أنا .. اليوم عرفت مين هوّي حبيبي .. نوال الزغبي القوية ” .

الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي وتساءلوا حول وجود علاقة حب بين وائل كفوري ونوال الزغبي .. فجاءت التعليقات مثل : ” الله يتمم فرحتنا فيكون ” و ” بتلبقوا لبعض .. اتجوَزوا وحققوا لي حلمي ” .

وكانت الفنانة نوال الزغبي قد أعلنت مؤخرا خلال حلولها ضيفة في برنامج ” منا وجر ” الذي يقدمه المذيع اللبناني ” بيار رباط ” على شاشة قناة MTV اللبنانية عن طلاقها من زوجها إيلي ديب رسميا والذي تم منذ ثلاثة أشهر .

كما أوضحت أنها منفصلة عن والد أبنائها منذ 12 عاما وكانت تهتم بهم .. وحرصت على عدم إعلان الأمر لإنها تحترم أولادها وشعورهم لأنه في النهاية والدهم .