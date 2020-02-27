كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 05:57 مساءً - نشر الفنان ” وائل كفوري ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” بعد إعلان الفنانة ” نوال الزغبي ” عن طلاقها رسميا من زوجها ووالد أبنائها ” إيلي ديب ” .
فكتب وائل كفوري قائلا : ” إلي سنين بفتش وبسأل مين حبيبي أنا .. اليوم عرفت مين هوّي حبيبي .. نوال الزغبي القوية ” .
الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي وتساءلوا حول وجود علاقة حب بين وائل كفوري ونوال الزغبي .. فجاءت التعليقات مثل : ” الله يتمم فرحتنا فيكون ” و ” بتلبقوا لبعض .. اتجوَزوا وحققوا لي حلمي ” .
وكانت الفنانة نوال الزغبي قد أعلنت مؤخرا خلال حلولها ضيفة في برنامج ” منا وجر ” الذي يقدمه المذيع اللبناني ” بيار رباط ” على شاشة قناة MTV اللبنانية عن طلاقها من زوجها إيلي ديب رسميا والذي تم منذ ثلاثة أشهر .
كما أوضحت أنها منفصلة عن والد أبنائها منذ 12 عاما وكانت تهتم بهم .. وحرصت على عدم إعلان الأمر لإنها تحترم أولادها وشعورهم لأنه في النهاية والدهم .
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق وائل كفوري على طلاق نوال الزغبي يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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