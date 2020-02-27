تراند اليوم : بعد طلاقها.. فنانة مصرية شهيرة: «مش هنام مع راجل تاني»



أحدثت فنانة مصرية شهيرة جدلًا واسعًا بتصريحاتها الجريئة، عن علاقتها بالرجال وإمكانية زواجها مرة أخرى بعد طلاقها منذ سنوات.

وقالت الفنانة شيرين رضا، طليقة المطرب المعروف عمرو دياب، إنها لن تتزوج مرة أخرى، ولن تنام بجوار رجل مهما حدث.

تصريحات شيرين رضا الجريئة، جاءت خلال حلولها ضيفة الإعلامي بلال العربي التي ستذاع في الحلقة القادمة.

وقالت الفنانة المصرية في الحلقة المصوّرة: "مش عايزة واحد ينام جنبي"، كما كشفت تفاصيل علاقتها بزوجها السابق النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني..والمثير من الأمور العالقة التي تخص حياتها الشخصية والعملية.

الجدير ذكره أن الإعلامي بلال العربي، يواصل استضافته لأهم النجوم العرب ببرنامجه الجديد Be my guest المعروض على قنوات روتانا و lbc الذي يعرض كل يوم خميس الساعه ٩ مساء على قناة lbc والجمعه الساعه ٧ مساء علي روتانا موسيقي و السبت الساعه ٨ علي روتانا سينما، واستضاف في الحلقة السابقة الفنان اللبناني راغب علامة.







