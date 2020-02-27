موسيقار مصري شهير يهاجم عمرو دياب : ” موجة ستنتهي “

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كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 12:53 مساءً - خرج الموسيقار المصري ” محمد سلطان ” بتصريحات صحفية مثيرة للجدل هاجم فيها الفنان ” عمرو دياب ” قال فيها إنه لا يستمع إلى عمرو دياب ولا يعلم شيئا عن أغانيه .
وأشار محمد سلطان إلى إنه لا يؤمن بما يقدمه عمرو دياب فقال : ” بعتبره مجرد موجة حتى لو إستمر على الساحة لأكثر من 100 سنة لكن بلا قيمة فنية ” .
وتابع : ” أنا مش حافظ له ولا أغنية .. طول عمر أغانيه موضة جديدة ” .
الأمر الذي أغضب محبين عمرو دياب الذين استغربوا طريقة تفكير الموسيقار محمد سلطان وتحليلاته لا سيما وأن موجة عمرو دياب على حد قوله لم تنته منذ أكثر من 35 عاما ولا يزال الرقم الصعب في عالم الغناء والنجم العربي الأول من ناحية القاعدة الجماهرية .
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