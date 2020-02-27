فن ومشاهير

تراند اليوم : الكشف عن موقف غريب لـ"مبارك" عندما شاهد فيلم لـ"عادل إمام" يشتم في إسرائيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
مازالت أصداء وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تتردد في الكثير من وسائل الإعلام المصرية والعربية.

كشف زكريا عزمي - رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم الرئيس الراحل مبارك -
تفاصيلا مهمة عن علاقته بفيلم السفارة في العمارة الذي كان يتناول
العلاقات بإسرائيل .

وقال "عزمي" في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد
موسى: مبارك لم يتدخل في أي عمل فني ، وكان مع حرية الفن والإعلام.

وأضاف: عندما عرضوا على مبارك فيلم (السفارة في العمارة) الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام ، فأمر مبارك بعرض الفيلم على الفور.

وكان مبارك يرتبط بعلاقة جيدة مع عدد من المسئولين الإسرائيليين ، على رأسهم وزير الجيش الإسرائيلي السابق "بن يامين بن أليعازر"

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا