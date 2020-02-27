تراند اليوم : الكشف عن موقف غريب لـ"مبارك" عندما شاهد فيلم لـ"عادل إمام" يشتم في إسرائيل

مازالت أصداء وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تتردد في الكثير من وسائل الإعلام المصرية والعربية.

كشف زكريا عزمي - رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم الرئيس الراحل مبارك -

تفاصيلا مهمة عن علاقته بفيلم السفارة في العمارة الذي كان يتناول

العلاقات بإسرائيل .

وقال "عزمي" في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد

موسى: مبارك لم يتدخل في أي عمل فني ، وكان مع حرية الفن والإعلام.

وأضاف: عندما عرضوا على مبارك فيلم (السفارة في العمارة) الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام ، فأمر مبارك بعرض الفيلم على الفور.

وكان مبارك يرتبط بعلاقة جيدة مع عدد من المسئولين الإسرائيليين ، على رأسهم وزير الجيش الإسرائيلي السابق "بن يامين بن أليعازر"