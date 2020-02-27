شاهدوا.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجوى كرم في جلسة خاصة

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 09:53 صباحاً - احتفلت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ بعيد ميلادها الذي يوافق 26 شباط.‏

وفي هذه المناسبة نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وهي تغني لنجوى كرم “عيد ميلاد سعيد” وتقبلها متمنية لها ‏عامًا سعيدًا. وذلك في جلسة خاصة احتفالا بعيدهما الذي يصادف في هذا الشهر.

وكتبت عبد النور معلقة على الفيديو: “بحبك قد ما في حب بالدني، وبتمنى لك النور والفرح الدائم لقلبك الحلو المليان طاقة إيجابية ينعاد ‏عليكي بالسلام والأمان، الله يحمي لي اياكي من كل شر”.‏