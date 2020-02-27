شيرين عبد الوهاب توضّح أن المهرجانات الفنية تتيح للجمهور فرصة أكبر للاستمتاع

عبرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حبها للمهرجانات الدولية عامة ومهرجان الفجيرة خاصة، كما أبدت إعجابها بإمارة الفجيرة ‏لهدوئها وجمالها.‏وأضافت عبد الوهاب في لقائها مع إذاعة "Fujairah fm" أنها تحب المهرجانات بسبب رخص أسعار التذاكر مقارنة بالحفلات العادية، ‏مما يتيح فرصة أكبر لقطاع أعرض من الجمهور أن يستمتع.‏

أشارت شيرين عبد الوهاب أنها أحبت تفاعل الجمهور معها خلال حفلها بمهرجان الفجيرة، مؤكدة على جمال الإمارة وطيبة شعبها.‏يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، تقام في الفترة من 20 حتى 28 من فبراير الجاري، تحت رعاية الشيخ حمد ‏بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة‎.‎

ويضم المهرجان على مدار ثمانية أيام متواصلة سلسلة من العروض الفنية والمسرحية والموسيقية والتشكيلية والأدائية القادمة من ‏مختلف قارات العالم، بالإضافة إلى فنون شعبية من دولة الإمارات، ويستضيف المهرجان عدداً كبيراً من نجوم التمثيل والغناء ‏والفنون الأدائية، حيث يحل أكثر من 600 نجم عربي وأجنبي ضيوفاً على المهرجان، من 60 دولة عربية وأجنبية‎.‎

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