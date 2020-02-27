شيرين عبد الوهاب توضّح أن المهرجانات الفنية تتيح للجمهور فرصة أكبر للاستمتاع

القاهرة - لايف ستايل
عبرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حبها للمهرجانات الدولية عامة ومهرجان الفجيرة خاصة، كما أبدت إعجابها بإمارة الفجيرة لهدوئها وجمالها.وأضافت عبد الوهاب في لقائها مع إذاعة "Fujairah fm" أنها تحب المهرجانات بسبب رخص أسعار التذاكر مقارنة بالحفلات العادية، مما يتيح فرصة أكبر لقطاع أعرض من الجمهور أن يستمتع.
أشارت شيرين عبد الوهاب أنها أحبت تفاعل الجمهور معها خلال حفلها بمهرجان الفجيرة، مؤكدة على جمال الإمارة وطيبة شعبها.يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، تقام في الفترة من 20 حتى 28 من فبراير الجاري، تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
ويضم المهرجان على مدار ثمانية أيام متواصلة سلسلة من العروض الفنية والمسرحية والموسيقية والتشكيلية والأدائية القادمة من مختلف قارات العالم، بالإضافة إلى فنون شعبية من دولة الإمارات، ويستضيف المهرجان عدداً كبيراً من نجوم التمثيل والغناء والفنون الأدائية، حيث يحل أكثر من 600 نجم عربي وأجنبي ضيوفاً على المهرجان، من 60 دولة عربية وأجنبية.
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