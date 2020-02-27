شاهد.. ميريام كلينك في البانيو: “الحياة في لبنان اصبحت كابوس”!

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 08:53 صباحاً - عبرت الفنانة والعارضة اللبنانية ميريام كلينك عن استيائها من الوضع الحالي في لبنان على طريقتها وذلك عبر فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت ميريام كلينك، في الفيديو، في البانيو في احد المنتجعات الصحية وعلقت كاتبة: “الحياة اصبحت كابوسا في لبنان وأفضل شيء فعله هو الذهاب إلى المنتجع الصحي والاسترخاء بعيدًا عن قلة المال”.
وكانت ميريام كلينك قد أعربت عن نيتها الترشح للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان, وذلك في مقابلة مع تلفزيون الجديد، وأعلنت خلالها أن الشخصية المفضلة لديها التي ترشحها لمنصب سياسي هي رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن ورأت أن كل الطبقة السياسية اللبنانية فاسدة منذ إتفاق الطائف حتى اليوم.
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