خاص| أحمد خالد صالح: أجسد ضابط وطني في "العارف".. ومتحمس لدور أحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعرب الفنان أحمد خالد صالح، عن سعادته بالمشاركة في فيلم "العارف"، مؤكدًا أنه ينتظر بشغف طرحه بدور العرض السينمائي "فيلم تقيل جدًا".

وقال أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يجسد بالعمل دور ضابط في جهة حكومية بالدولة، وهو رجل وطني جدًا ومحب جدًا للبلد ولزملائه.

وأضاف: "استمتعت كثيرًا في هذه التجربة الدسمة بالعمل مع المخرج أحمد علاء ، والشغل معه كان ممتع جدًا، وهو واحد من المخرجين اللي اتبسط أوي بالشغل معاهم، وسهل عليا الدور جدًا حتى لا يكون مرهقًا لي، وبتمنى إنه يكون اتبسط بنفس انبساطي معاه، وإن شاء الله تجمعنا أكتر من تجربة أخرى".

وتابع: "الفنان الكبير محمود حميدة.. مهما اتكلمت عنه مش هوفيه قدره ولا حقه.. وكل يوم كنت بقعد معاه فيه، كنت وكإني في المدرسة، تعلمت منه حاجات كتير، خاصة أن أغلب المشاهد بالفيلم تجمعني به، وكنت محظوظ أوي إني قعدت معاه وقت طويل سواء في التحضيرات أو التصوير، وقدام الكاميرا ووراء الكاميرا، وأتمنى أن أجدد أكثر من تجربة معه في الفترة المقبلة".

وعن تعاونه مع عز بالفيلم، قال: "أحمد عز.. اكتشفت قد ايه حجم النجومية اللي فيها لإنه بياخد باله من كل تفصيله تخصه أو تخص غيره، والنجومية مش بالساهل.. وعز نجم كما ينبغي أن يكون".

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واستكمل: "للأسف مفيش مشاهد جمعتني مع فهمي ولا خاطر ولا كارمن بصيبص.. وكنت أتمنى وجود مشاهد معهم لأنهم فنانين من طراز مميز.. وسعيد ومبسوط وفخور إني في عمل يحمل هذا الكم من الأسامي والنجوم".

وأشاد أحمد خالد، بالدور الذي يقدمه الفنان أحمد فهمي بالفيلم "متوقع إن فهمي هيكسر الدنيا بالفيلم ده، ومتحمسله أكتر ما متحمس لنفسي، وأتمنى إنه يظهر فيه بوجه جديد أمام الجمهور والنقاد، وفهمي بيقدم دور مختلف ومهم بالعمل عن أي حاجة قدمها قبل كدة".

وأضاف: "أن المؤلف محمد سيد بشير كاتب حدوتة غاية الروعة، وعلى المستوى الشخصي بحبه جدًا، وأتمنى أن يكون دوري في الفيلم نقلة لي ولكل أبطال الفيلم والسينما المصرية كلها، وفوجئت بمدى الجودة والإحترافية والإبهار البصري والتقني في التيزر".

ونفى أحمد خالد، تعرضه لأي مشاهد صعبة جسمانيًا أو بدنيًا أو نفسيًا أو ذهنيًا في الدور الذي يقدمه بالفيلم"كنت بصور المشاهد وأنا مستمتع إني بعملها".

الفيلم تم تصويره بين 4 دول، هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستعانت الشركة المنتجة بأربعة مصممين أكشن عالميين لتنفيذ مشاهد الحركة.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، أحمد خالد صالح، كارمن بصيبص، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير ، وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجي فيلمز"، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.​