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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة تعلق بها على الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي حول من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، الذي ظهر في عدة مواقف، وآخرها بعد تكريم الدكتور مجدي يعقوب.
وكتبت ياسمين رئيس: "ليه إنسان يبقي شايل هم ويفكر ويقرر إن إنسان تاني زيه هيدخل الجنة ولا لأ، خليك في حالك".
ويُعرض لياسمين رئيس حاليًا فيلم "لص بغداد" من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي، من بطولة محمد إمام، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبدالوهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر في الجدل حول دخول الجنة والنار.. ياسمين رئيس تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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