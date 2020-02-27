شاهد.. شيرين تكشف تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها في الرحم!

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 05:53 صباحاً - وضعت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حدا للتكهنات والشائعات التي انتشرت مؤخرا حول سبب زيادة وزنها وظهورها جالسة في احد الحفلات.

وصرحت شيرين خلال لقائها مع برنامج “The Insider بالعربي” على قناة “دبي” أنها تعرضت للإصابة بورم ليفي كبير الحجم على الرحم، مما ‏اضطرها إلى الخضوع لعملية جراحية لإزالته بسبب كبر حجمه، مما أدى إلى زيادة حجم منطقة البطن لديها بالتبعية.‏

أضافت شيرين أنها تتناول أدوية تحبس الماء في الجسم مما أدى إلى زيادة عامة في وزنها وليس فقط منطقة البطن، مشيرة إلى أنها ‏تخضع لجلسات حالية حتى تستطيع التخلص من زيادة الوزن مؤكدة أن زيادة وزنها لا تسبب لها الحزن وأنها متصالحة مع الأمر.‏