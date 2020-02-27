صور: أصالة في أسوأ إطلالتين... لن تصدّقوا كيف بدت

خضعت الفنانة أصالة لجلسة تصوير جديدة، ارتدت فيها ملابس غريبة. ففي الصّورة الأولى ارتدت أصالة تنورة مع بلوزة وجاكيت وحذاء بألوان مزركشة غير متناسقة على الإطلاق. Advertisements أصالة وفي الإطلالة الثانية، ارتدت فستاناً ملوّناَ مع حزاماً عريضاً وقبّعة بألوان غير متناسقة أيضاً. ولم يعرف سبب ارتداء أصالة لهذه الملابس، إلا أنّ كثيرين شبّهوها بالنجمة العالميّة بيلي إيليش الشّهيرة بملابسها الغريبة في حين شبّهها البعض الآخر بجو رعد.

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