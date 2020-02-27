فيديو: هكذا احتفلت الدكتورة خلود بعيد ميلاد توائمها الثلاث

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احتلفت الدكتورة خلود، بعيد ميلاد توائمها الثلاث خالد وليان وليليان الأوّل، بأجواء عائليّة خاصّة.
ونشرت صورة تجمع التوائم، حيث ارتدت الطفلتان فستانين متشابهين، بينما ارتدى خالد بدلة أنيقة.
ومع البالونات الزرقاء والزهرية، احتفلت خلود وزوجها أمين بميلاد التوائم، ووضعت أمام كل واحد منهم قالب حلوى خاص به، وعرضت في فيديو لقطات طريفة للتوائم من الحفل، كما عرضت لقطة لهم مع أختهم الكبرى خلود.
وكتبت عبر حسابها على "انستقرام"
"كل عام و توائمنا الثلاثة بألف خير
الله يحفظهم يارب و يخليهم لنا".
وأعربت عن دهشتها كيف مرّ الوقت سريعاً وبات عمرهم سنة معربة عن حبّها الشديد لهم.
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