بسبب "كورونا" توم كروز محتجز في إيطاليا ويوقف تصوير "المهمة المستحيلة"

أعلنت شركة "باراماونت بيكتشرز" في بيان لها، عن إيقاف تصوير فيلم Mission impossible 7 في إيطاليا، حرصاً على سلامة الممثلين بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقالت "باراماونت بيكتشرز" في بيان لها "عملاً بمبدأ الحذر الواجب، فقد اخترنا سلامة طاقمنا والاستجابة لجهود الحكومة الإيطالية بوقف التجمعات العامة لوأد تهديدات فيروس كورونا".

وتابع البيان "ولهذا فإننا نغيّر خطة الإنتاج -التي كانت مدتها ثلاثة أسابيع في مدينة البندقية والمحطة الأولى في عمل الفيلم- لوقت آخر"، مضيفا أن فريق العمل سيستمر في مراقبة الأوضاع والعمل جنباً إلى جنب مع مسؤولي الصحة في إيطاليا.

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ووفقا لصحيفة ديلي ميرور البريطانية، فقد أجبر فيروس كورونا المستجد توم كروز على البقاء في أحد فنادق البندقية، كما ذكر موقع "موفي ويب" نقلا عن صحف إيطالية أنّ السلطات حظرت جميع التجمعات العامة في إيطاليا في الوقت الحالي كوسيلة لوقف انتشار الفيروس، مع تشديد حركة التنقلات في البلاد وعزل مدن انتشار العدوى، ولهذا قرر القائمون على إنتاج الفيلم عودة طاقمه بالكامل إلى الولايات المتحدة.

وحتى الآن، حققت سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" أكثر من 3.5 مليارات دولار في شباك التذاكر العالمي منذ إطلاقها عام 1996، وسيكمل نجوم السلسلة: ريبيكا فيرغسون، وسيمون بيغ، وفانيسا كيربي، وهنري تشيريني، مع آخرين -فضلا عن بطل العمل توم كروز- الجزء السابع المنتظر طرحه في 23 يوليو/تموز 2021.

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