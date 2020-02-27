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شكرا لقرائتكم الولايات المتحدة ترجح أن يصل كورونا لمرحلة الوباء العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - العربية فيديو
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