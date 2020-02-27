يسرا اللوزي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها بـ "مكياج ملفت"

القاهرة - لايف ستايل
شاركت يسرا اللوزي متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة لها من أحدث جلسة تصوير.
وخطفت يسرا اللوزي الأنظار بمكياجها الصاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.
وتميز مكياج يسرا اللوزي انه حمل توقيع خبير التجميل رشاد، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
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