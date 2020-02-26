العلا تحتضن ليالي الموسيقى الفارسية ضمن شتاء طنطورة

متابعة بتجـــــــــرد: يحيي 7 من من أبرز المطربين والموسيقيين في الفن الفارسي ليلة جديدة تحتضنها العلا ضمن موسم شتاء طنطورة على مسرح مرايا في محافظة العلا.

وينظم حفل ليالي الموسيقى الفارسية خلال يومي 5و6 من مارس المقبل، ضمن مبادرة بناء جسور التواصل بين الشرق والغرب، وسيحييه نخبة من أبرز رموز الموسيقى الفارسية وهم: شهرام شبره، لیلا فروهر، آبي، ساسي، شادمهر عقیلي، أندى، وآرش لباف، الذين قدموا من أنحاء العالم للمشاركة في موسم طنطورة.

ويأتي الحفل تأكيداً على إبراز المحافظة كمهد للحضارات والثقافات المتعددة عبر كل العصور، وترسيخ مكانة مهرجان شتاء طنطورة كمنارة إشعاع حضاري وثقافي على خارطة الفعاليات في المنطقة.

ومن المزمع أن يحظى حفل ليالي الموسيقى الفارسية بتغطية من عدة وسائل إعلامية عربية وعالمية عبر تغطيات وبث مباشر، ومن خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي لجميع دول العالم ولمحبي الفن والموسيقى.