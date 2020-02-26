شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تبدأ تصوير مسلسل "اتجاه عكسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة أمينة خليل تصوير أولى مشاهدها فى مسلسل "اتجاه عكسى" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تدور أحداث العمل فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم وتخرجها مريم أبو عوف، ويشارك فى البطولة هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى وعدد آخر من الفنانين الشباب ومقرر البدء فى تصوير أول مشاهده الأسبوع المقبل.

"اتجاه عكسى" مسلسل من 15 حلقة تقف على إنتاجه إحدى شركات الإنتاج، التى تقدم مسلسل آخر بجانبه من 15 حلقة أيضًا بعنوان "جمجوم وفيديو" والذى كان يحمل اسم "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" قبل تغييره، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز ومصطفى يوسف وإخراج إسلام خيرى وبطولة محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد سلام، على أن يتم عرض العملين بشكل متتالى فى الـ 30 يوم لشهر رمضان المقبل.

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وانتهت أمينة خليل مؤخراً من تصوير 3 أفلام جديدة دفعة واحدة وهم "صاحب المقام" مع يسرا، آسر ياسين وعدد من ضيوف الشرف وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، و"توأم روحى" مع حسن الرداد وعائشة بن أحمد ورجاء الجداوى وتأليف أمانى السويسى وعثمان أبو لبن، و"حظر تجول" مع إلهام شاهين وأحمد مجدى وأحمد حاتم وتأليف وإخراج أمير رمسيس.

ويعرض لـ أمينة خليل حالياً فى دور العرض السينمائية فيلم "لص بغداد" مع محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتة، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، بينما قدمت أمينة آخر أعمالها فى الدراما التليفزيونية مسلسل "قابيل" مع محمد ممدوح ومحمد فراج ونهى عابدين وعلى الطيب وروزلين البيه وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج كريم الشناوى.