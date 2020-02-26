تراند اليوم : شاهد.. يسرا تتعرض لموجة سخرية بسبب هذه الصورة

تعرضت الفنانة المصرية يسرا، لموجة سخرية، بعد نشرها على "إنستجرام" صورة جديدة لها من الجلسة التي خضعت لها لصالح مجلة "فوج" العالمية.

وكتبت يسرا على الصورة قائلة: "ذكرى سنوية سعيدة لفوج و ظهور مرح لغلاف المجلة".

ونالت الصورة سخرية متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتي:



هو مضحك اللحاف بس شكل جديد المصمم بيصمم حاجات غريبه و مضحكه .. بس برضوا قميله يايسرا



انتي بردانه ولا ايه يا فنانه

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هو مش عشان انتى يسرا تلبسى الكوفرته.

نفس البطانية اللى عندنا

جمييل اللحاف

يذكر أن يسرا قد شاركت اليوم في جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وقدمت التعزية لعلاء وجمال مبارك بجانب عدد من الفنانين والفنانات