فيديو.. دانا حلبي تغني "مش سهل" لـ حماقي

نشرت الفنانة دانا حلبي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهرت دانا وهي تغني أغنية مش سهل للنجم محمد حماقي، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد النادي، وتوزيع توما. بهجت قمر، وألحان محمد النادي، وتوزيع توما. Advertisements يذكر أن الفنانة دانا حلبي طرحت مؤخرًا كليب بعنوان الورد الجوري، وشاركها في الغناء الفنان بهاء اليوسف، والكليب من إخراج شهاب شهاب، والأغنية من كلمات عامر لاوند، وألحان سهيل شاكر، وتوزيع روبير الأسعد، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. في الغناء الفنان بهاء اليوسف، والكليب من إخراج شهاب شهاب، والأغنية من كلمات عامر لاوند، وألحان سهيل شاكر، وتوزيع روبير الأسعد، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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