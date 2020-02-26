القاهرة - لايف استايل
تعرض أصحاب مهرجان "بنت الجيران" لهجوم سابق من صناع أغنية "حاجة مستخبية" التي غناها الفنان محمد حماقي ولحنها الملحن محمد مدين، بسبب استخدام لحن "حاجة مستخبية" دون الرجوع لأصحابه، إلا أن الأزمة كانت قد انتهت بعد تصالح أطرافها.
كشف الملحن مدين مؤخرًا عبر حسابه الشخصي على فيس بوك أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش لم يكتف باستخدام لحن "حاجة مستخبية" فقط، ولكنه استخدم لحن أغنية "كل اللي كان" لمدين والتي طرحت في عام 2012، في موال بعنوان "هبعد غصب عني".
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كانت هذه تفاصيل خبر مدين يتهم حسن شاكوش بسرقة إحدى أغنياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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