مدين يتهم حسن شاكوش بسرقة إحدى أغنياته

تعرض أصحاب مهرجان "بنت الجيران" لهجوم سابق من صناع أغنية "حاجة مستخبية" التي غناها الفنان محمد حماقي ولحنها الملحن ‏محمد مدين، بسبب استخدام لحن "حاجة مستخبية" دون الرجوع لأصحابه، إلا أن الأزمة كانت قد انتهت بعد تصالح أطرافها.‏

كشف الملحن مدين مؤخرًا عبر حسابه الشخصي على فيس بوك أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش لم يكتف باستخدام لحن "حاجة مستخبية" فقط، ولكنه استخدم لحن ‏أغنية "كل اللي كان" لمدين والتي طرحت في عام 2012، في موال بعنوان "هبعد غصب عني".

قد يهمك أيضا:

محمد حماقي يشارك تيجا الغناء في جدة

حسن شاكوش يطرح "أمي العزيزة" قريبا