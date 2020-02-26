شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين تعليقا على جنازة مبارك: مشهد يليق باسم مصر.. شكرا للرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى نيابة عن جموع فنانى مصر، بعد المشهد المهيب فى وداع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك خلال تشييع جثمانه، فى رسالة إلى العالم بأن تلك مصر التى لا تنسى فضل أبنائها.

وقال نقيب الممثلين أشرف زكى فى تصريح لـ"الخليج 365": شكرًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشهد جنازة مبارك يليق باسم مصر وحجمها بين دول المنطقة والعالم بأسره، الجنازة العسكرية رفيعة المستوى للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، انطلقت، الأربعاء الموافق 26 فبراير، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، بعد أن شهد مدخل مسجد المشير طنطاوى بالتجمع، منذ الصباح، تشريفات أمنية وتكثيف أمنى واصطفاف للأمن بطول الشوارع المؤدية للمسجد، وذلك منذ وصول جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك حتى أداء صلاة الجنازة عليه.

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مراسم تشيع الجثمان بدأت منذ أن غادرت الطائرة التى حملت جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من مجمع الجلاء العسكرى لمسجد المشير، وصولاَ لدفن الرئيس الراحل مبارك بمقابر العائلة بمصر الجديدة حيث شهدت المقابر استعدادات أمنية مكثفة لاستقبال الجثمان.

وفى تمام الثانية عشر ظهرًا كان أول ظهور لنعش جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك داخل مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وذلك لأداء الصلاة حيث كان فى مقدمة حاملى النعش علاء وجمال مبارك بعد أن وصلت الطائرة التى كانت تحمل جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى مقر مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.